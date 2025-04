Nem cerveja, nem suco: descubra as melhores técnicas para amaciar carne

A carne é o item principal do churrasco e de várias outras receitas e, para servi-la sempre macia, suculenta e saborosa, existem alguns truques, como, por exemplo, amaciar o corte.

Como amaciar a carne?

Carne marinada

Existem algumas formas de amaciar a carne e uma das mais conhecidas e usadas na cozinha é a marinada. Uma marinada bem feita pode transformar o sabor e a textura da carne. Você também pode combinar diferentes temperos para obter resultados surpreendentes em diferentes preparos.

Outra forma de amaciar carnes é usar o sal grosso, pois ele evita o ressecamento da peça, preservando a suculência e a maciez.

Cachaça

Cachaça

Além dessas formas mais tradicionais, existe a opção de utilizar cachaça. A bebida tradicional brasileira pode ser mais do que um acompanhamento para tira-gosto e é capaz de contribuir também no prato principal.

Além do churrasco, a bebida pode ser usada no preparo de assados e petiscos. Ela cria e realça sabores e também funciona como um contraponto para o sabor da gordura. É possível marinar, grelhar, assar, flambar e cozinhar no vapor usando a cachaça.

No caso de amaciar a carne com a bebida, vale destacar que menos é mais. Em quantidades exageradas, ela pode tomar conta e ofuscar o sabor principal.

Manual completo do churrasco perfeito

Churrasco perfeito

