Nem manteiga, nem sal: confira os truques para a pipoca perfeita e veja receitas

Fazer pipoca pode parecer uma tarefa simples, mas para chegar na receita perfeita existem alguns truques e eles não envolvem manteiga ou sal. Confira mais dicas no Caderno de Receitas de Paladar.

Panela ideal

Para começar, escolha uma panela larga, alta e leve - uma espagueteira é uma boa opção, por exemplo.

Grãos de milho

Milho de pipoca na panela Foto: Valdis Muiznieks/ Adobe Stock

Não coloque todos os grãos de milho de uma vez. Primeiro, adicione o óleo e três grão de milho na panela em fogo baixo. Quando um deles estourar, ponha o restante do milho e tampe. De tempos em tempos, sacuda a panela para não deixar a pipoca queimar.

Quantidade de óleo

Além do óleo, também é possível usar manteiga, ghee ou azeite. A manteiga e o ghee (que demora mais para queimar) são os preferidos de muitos, pois dão sabor sem deixar a pipoca com aspecto gorduroso. Para 1/2 xícara de milho, use 1 colher (sopa) de manteiga, ghee ou azeite. No caso do óleo, 1 xícara de milho e 1/2 colher (sopa) de óleo.

Tempero

Para dar um sabor diferente à pipoca, você pode misturar temperos em pó ou líquidos, mas lembre de adicioná-los antes do milho estourar para serem melhor absorvidos. Se preferir temperar só depois de pronta, seja rápido, com a pipoca ainda quente. Vale destacar que o sal, em especial, deve ser adicionado apenas no final.

Receitas diferentes de pipoca

Agora que você já sabe preparar pipoca como um profissional, que tal testar algumas receitas simples em casa? Veja a seguir:

Pipoca indiana

Essa pipoca é feita com curry e tem um sabor picante na medida. É uma boa opção de aperitivo para acompanhar drinques. Veja a receita completa aqui.

Pipoca doce com canela e baunilha

Uma pipoca docinha, ela é feita com todos os ingredientes na panela de uma só vez. Veja a receita completa aqui.

Pipoca com caramelo salgado

Nesse preparo, o caramelo é feito antes e vai junto com a manteiga para a panela para estourar a pipoca. Veja a receita completa aqui.