Nescafé lança clube de assinaturas com cafés especiais

De olho nos serviços premiums, já disponibilizados por muitas empresas, a Nescafé lançou um clube de assinaturas de cafés especiais.

Ao assinar o “Nomad”, as pessoas receberão ao longo de seis meses 12 sachês de cafés especiais moídos, com detalhes sobre a procedência e o modo ideal de preparo, além de ter acesso a 72 videoaulas guiadas por um barista, segundo informações do Valor Econômico.

De acordo com a Nescafé, este formato de assinatura é inédito no Brasil porque disponibiliza informações sobre o solo onde é cultivado o café e suas características ímpares. Os cafés chegam à casa do consumidor fracionados em sachês. São microlotes de fazendas que são referência em qualidade e sustentabilidade no Brasil.

A pré-venda das assinaturas começa nesta terça-feira (3) e, inicialmente, será voltada apenas para residentes da cidade de São Paulo. O valor é de R$ 600.

Receitas testadas e aprovadas

