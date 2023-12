Nespresso lança edição limitada de cafés aromatizados para o fim do ano

O café, após a torra, libera muitas substâncias que podem levar à percepção de inúmeros aromas e sabores. No Iêmen, berço do café cultivado, a casca externa é usada para o preparo de uma bebida muito popular, o Keishr, torrado com especiarias.

Com a percepção da aromatização do café a partir do Keishr, grandes produtoras passaram a investir no que seriam os cafés aromatizados.

As vendas desse tipo de café são tradicionais nessa época do ano, pois os aromas mais populares, como a baunilha, chocolate e caramelo são muito associados ao Natal.

Por isso, algumas marcas aproveitaram o momento para lançar suas coleções de cafés aromatizados. A Nespresso preparou uma edição limitada em collab com a francesa Fusalp, prestigiada marca de luxo de vestuário de esqui para comemorar as festas de final de ano.

O Festive Black Espresso, de aromas intensos e amadeirados, é resultado de torra intensa de blend de grãos de Uganda e Honduras. Já o Seasonal Delight Spices é aromatizado, combinando notas de canela, cravo e vinho a um blend clássico de grãos arábica. Por último, a cápsula Frosted Caramel Nuts traz aromas de caramelo e amêndoas em blend de arábicas suaves.

Além da Nespresso, a gigante JDE - Jacobs Douwe Egberts, dona da marca Pilão, lançou em 1º de novembro, dentro de sua linha de prestígio e de alta qualidade L’Or Espresso, cápsula do exclusivo blend de café com notas adicionadas de chocolate, aumentando sua família de cafés espresso aromatizados, que já contava com cápsulas com aroma de caramelo e de baunilha.

