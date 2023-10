Neymar e Bruna surpreendem com itens de luxo na caixa de lembrança de Mavie; veja vídeo

A influenciadora Bruna Biancardi publicou no Instagram um vídeo mostrando as lembranças personalizadas feitas para amigos e familiares que forem visitar a filha do casal que nasceu em 6 de outubro, Mavie. Os presentinhos contam com uísque, charutos de chocolate e copos para ‘shot’, além de uma casinha de porcelana e um aromatizador de ambiente.

O post mostrando as caixinhas, porém, teve reações negativas, já que a parte de bebida alcoólica e chocolates foi dada apenas aos homens, enquanto a decoração e o perfume para a casa foi dado às mulheres.

Além disso, os presentes estavam divididos em rosa para mulheres e azul para os homens, que já é uma discussão antiga, principalmente na internet, sobre o que seria cor para o sexo masculino e feminino.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa. Confira opções e sugestões de pratos, drinques e sobremesas aqui.





.