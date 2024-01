No aniversário de SP, Lucas Corazza faz receita especial para comemorar a data

No aniversário de 470 anos de São Paulo, celebrado neste dia 25 de janeiro, o confeiteiro Lucas Corazza comemora a data com a estreia da série de vídeos “Paladar Sabores do Brasil”.

No quadro, Corazza ensina e faz receitas que contam, de alguma forma, a história de um lugar. O episódio de estreia traz uma receita bem paulistana por conta do aniversário da cidade. Mas nos próximos vídeos, Corazza explora a culinária de outras regiões do Brasil.

O primeiro vídeo tem como atração um bolo gelado, o ‘Bolo Ricardo’. Afinal, o que melhor do que um bolo de aniversário para este momento?

O confeiteiro, porém, decidiu dar personalidade à receita e decidiu modificá-la. Em vez do bolo de coco gelado, optou por bolo de café gelado. Adicionou o pé de moça na cobertura e calda de pingado. Mas para saber a história desse quitute é preciso assistir ao vídeo.

Então separe os ingredientes e siga as instruções para fazer uma receita verdadeiramente paulista. Para saber mais sobre o trabalho de Lucas Corazza, leia a matéria completa.