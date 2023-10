No ‘Mais Você’, Cauã Reymond surpreende e pede comida extra específica

O convidado do café da manhã do ‘Mais Você', na última quinta-feira (5), foi o ator Cauã Reymond, que não fez cerimônia e realmente aproveitou o “banquete” oferecido por Ana Maria Braga.

Indo contra o protocolo, o artista fez questão de pedir um quitute extra antes do programa entrar no ar. “Pedi ovos mexidos”, disse Cauã à apresentadora.

Ela riu do pedido inusitado e seguiu com a atração. Minutos depois, um funcionário trouxe o prato do ator.

Nas redes sociais, Ana Maria agradeceu a visita de Reymond no programa para falar sobre seu trabalho na novela das nove da Rede Globo.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem receitas testadas e aprovadas que podem ser feitas em casa. Confira sugestões de almoços, jantares, lanches, drinques e sobremesas aqui.