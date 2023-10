Noite de Gala dos Vinhos e Espumantes está de volta; veja data e preços

A Noite de Gala dos Vinhos e Espumantes tornou-se uma tradição marcante e está de volta graças à iniciativa do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), no Rio Grande do Sul. Essa promoção é parte integrante da agenda da Fenavinho e oferece uma experiência planejada para proporcionar prazer aos convidados.

Em harmonia com a culinária, vinhos e espumantes premium de 17 vinícolas locais convidam os participantes a celebrar não apenas a qualidade dos rótulos nacionais, mas também a alegria de compartilhá-los entre amigos.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar os produtos de destaque de vinícolas renomadas, incluindo Adega Cavalleri, Audace Wine, Bodega Czarnobay, Casa Valduga, Cave Antiga, Miolo Wine Group, Pizzato Vinhas e Vinhos, Vinícola Aurora, Vinícola Cainelli, Vinícola Don Giovanni, Famiglia Tasca, Gallon Sucos, Vinícola Peculiare, Vinícola Salton, Vinícola Santa Bárbara, Vinícola Valmarino e Vinícola Maison Forestier.

Segundo o Leouve, a Noite de Gala dos Vinhos e Espumantes está marcada para o dia 14 de outubro. Os ingressos, ainda disponíveis para compra (R$ 650 por pessoa, 2º lote), são limitados a 300 convidados. Para adquirir os tickets, visite o site https://www.wine-locals.com/passeios/noite-de-gala-dos-vinhos-e-espumantes ou entre em contato pelo telefone (54) 991131106 para obter mais informações.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!