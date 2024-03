Noites culturais do Les Deux Magots Brasil terão cardápio com reinvenções de clássicos franceses

O Les Deux Magots Brasil, em São Paulo, traz uma novidade atrativa: todas as terças-feiras, à noite, terá em sua programação as Noites Culturais, um evento que promete proporcionar aos clientes uma experiência que combina gastronomia e cultura francesa com apresentações ao vivo no restaurante.

Desde a entrada, os ambientes internos e externos se destacam pela elegância e sofisticação, que remetem aos estabelecimentos presentes na França. Para a programação, o cardápio também será exclusivo, apresentando reinvenções dos clássicos da culinária francesa. Um dos destaques é o Allez retour, um steak tartare selado por fora e servido cru por dentro, acompanhado por molho de mostarda e batatas fritas.

Às terças-feiras, essa experiência se torna ainda mais marcante com a programação especial. O espaço é pet friendly e abre de segunda a sábado das 8h30 às 23h30 e aos domingos das 8h30 às 22h30.