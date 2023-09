Nova atualização do WhatsApp incluirá aba exclusiva para solicitar delivery

Pertencente à empresa Meta, dona do Instagram e do Facebook, o WhatsApp disponibilizará uma atualização com melhorias e novidades nas próximas semanas. O upgrade incluirá uma nova ferramenta para fazer encomendas diretas em restaurantes, bares e lanchonetes.

Segundo informações da Versa, os estabelecimentos que desejam incluir o aplicativo em suas opções de delivery deverão ter o contato cadastrado no serviço de troca de mensagens na modalidade WhatsApp Business e enviar os cardápios para a aplicação Flows, assim os clientes receberão uma resposta automática com os preços e ofertas disponíveis.

E para os clientes efetuarem o pagamento, os métodos serão convencionais: fornecer os dados do cartão de crédito ou débito ao final da compra. A funcionalidade ficará disponível em vários países, mas ainda não há informações específicas para o Brasil.

