Conhecida por seus pães artesanais e folhados, a Le Blé Casa de Pães está com novas opções de sobremesas francesas que são de dar água na boca. Para saber mais sobre o cardápio, leia a matéria de Giulia Howard.

Citron

Um novo sabor de entremet chega às prateleiras da padaria artesanal como o mais novo produto de pâtisserie do Le Blé.

O citron (R$ 32) é feito com biscoito pâte sablée de amêndoas na base, mousse de baunilha na massa e é recheado com creme de limão siciliano.

Tartellete de pistache

Além dele, a tartellete de pistache (R$ 30) chega ao menu. Nessa versão, o doce apresenta um formato mais alongado e o recheio permanece de geléia de frutas vermelhas com creme de pistache e sementes crocantes na cobertura.

Flan parisien

Assim como as entremets, as opções de folhados doces também cresceram, com o flan parisien (R$ 18), feito com uma massa semelhante a do pastel de nata português, e que vem em três sabores: geleia de framboesa, creme de avelã com chocolate artesanal da casa e limão siciliano.

Opções salgadas

Entre as opções salgadas do cardápio, se destacam os enroladinhos de massa folhada (R$ 18) com três recheios diferentes, como o enroladinho de pastrami com queijo prato e mostarda Dijon, e o enroladinho de salsicha artesanal com queijo prato e requeijão cremoso.

Para os vegetarianos, a Le Blé Casa de Pães tem como novidade o enroladinho de queijo Comté e cebolas caramelizadas.