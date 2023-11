Novo app oferece 70% de desconto em alimentos próximos ao vencimento e combate desperdício

Em Blumenau (SC), um aplicativo tem feito a diferença por vender alimentos perto da data de vencimento com preços mais baratos.

O foodby nasceu no fim de maio e foi inicialmente implantado em Balneário Camboriú. O app foi desenvolvido pelos irmãos Stefani Bukovitz Reinert e Vitor Bukovitz.

No Brasil, o maior aplicativo do gênero é o Food To Save, que vende itens de restaurantes, padarias e hortifrútis com até 70% de desconto. No entanto, ele ainda está concentrado no sudeste e não chegou ao sul do país..

“Nós batemos de porta em porta, mandamos mensagens para os estabelecimentos, mas percebemos um receio de participar achando que vendemos comida estragada, mas a ideia é vender antes que o produto vença com até 70% de desconto, já que ⅓ da comida do mundo é desperdiçada”, disse a criadora ao jornal O Município.

Os estabelecimentos participantes não pagam mensalidade e a compra também não conta com taxas, já que o pagamento e retirada é feito pelo próprio cliente. O app é mantido por uma pequena porcentagem cobrada nas vendas diretamente do fornecedor.

O aplicativo não conta com delivery, já que a proposta é que a pessoa vá até o estabelecimento e conheça novos negócios da cidade.

