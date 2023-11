Novo destaque gastronômico em São Paulo combina pizzas com drinques moderninhos; conheça

O chef Thiago Maeda, do Koya88, um bar de inspiração asiática, e do boteco Bagaceira, acaba de apresentar ao público o Krøzta, um espécie de pizzaria com drinques e pratos autorais.

Entre os coquetéis, os maiores destaques ficam com vermute. Para complementar, o Krøzta tem uma carta de vinhos que vai muito bem com as pizzas. A massa feita com poolish (pré-fermento natural) é assada em forno combinado, onde ganha bolhas propositalmente “queimadinhas” e crocância para se sustentar quando segurada pela borda.

Elas não se propõem a ser napolitanas, nova-iorquinas, romanas, nem paulistanas. “Queria que desse pra comer com a mão sem derrubar todo o recheio e que tivesse os melhores ingrediente sem custar uma fortuna, o que hoje parece que é pedir muito”, contou Maeda ao Paladar.

O novo restaurante segue até o dia 17 em fase de testes. O lugar fica localizado na R. Jesuíno Pascoal, 39. Ter. a sáb., das 18h às 23h30; dom., das 13h às 19h.

Para saber mais sobre o Krøzta, leia a matéria completa.

