Novo restaurante com temática de Harry Potter chega em São Paulo

Novo restaurante com temática de Harry Potter chega em SP Foto: Imagem: Divulgação

Com a proposta de expandir a experiência que já acontece em Moema, o Beco Hexagonal acaba de chegar no ABC paulista, em São Bernardo. A nova proposta conta com 4 ambientes temáticos, e performances exclusivas de acordo com cada salão.

Ao passar pelo portal formado por tijolos avermelhados e receber uma varinha (que é usada para fazer encantamentos em pontos estratégicos da casa e funciona também como comanda), os visitantes são transportados para uma vila bruxa, local onde magos e feiticeiras podem encontrar livros e ingredientes indispensáveis no mundo da magia.

Um espaço com a temática de floresta permite que os clientes explorem a natureza como fonte de energia, conexão e mágica. As criaturas e elementos foram criados pelo idealizador do empreendimento, Rodrigo de Oliveira e Silva, e tem inspiração na história da bruxaria ao redor do mundo.

O cardápio foi reformulado e contará tanto com os já conhecidos e cobiçados hambúrgueres e saladas, como também com cortes especiais de carnes, massas, risotos, além das “poções” mágicas. A permanência máxima é de 1h30. Ao longo da visita o acesso é livre a todos os ambientes, exceto durante a execução das performances.

PUBLICIDADE

Horários: De segunda a quinta, 12h às 23:30 (segunda a quinta) com última entrada às 22:00. Sextas e sábados: 12h às 0:00 com última entrada às 22:30. Aos domingos, 12h às 22:00 com última entrada às 20:30.

Endereço: Golden Square Shopping. Av. Kennedy, 700 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP - piso L1