Novo restaurante temático de super-heróis chega a Gramado (RS); veja preços

Com unidades em Balneário Camboriú e Florianópolis, a pizzaria ‘Heróis da Pizza’ abre seu terceiro estabelecimento na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, e promete experiências imersivas para todas as idades.

O restaurante ficará localizado na Avenida das Hortênsias, e, desde a entrada, fará com que os clientes se sintam em Nova Iorque, com os característicos táxis amarelos e os cenários que fazem menção aos principais pontos turísticos, como a Broadway e o Central Park.

Segundo informações do site Melhores Destinos, existem seis personagens que fazem parte da história que dá nome à pizzaria - e faz parte da experiência. Entre eles estão cinco heróis e um vilão, cuja habilidade é atacar furtivamente à noite, provocando fome.

O menu da casa oferece pizzas de sabores tradicionais, bebidas variadas e acompanhamentos temáticos pelo valor de R$ 199 por pessoa.

Como o ambiente é sujeito à lotação, também é possível e fazer reservas, aumentando o preço para R$ 249,90, e crianças de 5 a 11 anos pagam R$ 99,90.

Aos domingos, segundas e terças-feiras, os residentes de Gramado e de Canela têm direito a 50% de desconto ao levarem 1kg de alimento não perecível para doação.