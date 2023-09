Novo Tuju em São Paulo: Saiba quanto custa e como é jantar no restaurante

Reaberto no coração do Jardim Paulistano, o Tuju promete uma experiência culinária inigualável sob a direção do chef Ivan Ralston, detentor de duas estrelas Michelin.

O restaurante, após intensa pesquisa e investimento de R$ 3 milhões, apresenta um cardápio sofisticado, com destaque para a degustação “umidade”, que varia de R$ 890 a R$ 1.410. Além disso, a harmonização de vinhos, curada por Juliana Carani, oferece opções “descobertas” por R$ 690 e “clássicos” por R$ 1.500.

O espaço, mais espaçoso e acolhedor que sua versão anterior, combina uma cozinha minimalista com toques arquitetônicos que remetem à história do estabelecimento. Cada detalhe, desde a seleção de ingredientes até a apresentação dos pratos, reflete a paixão e dedicação da equipe Tuju à arte da gastronomia. Saiba mais de como é a experiência de jantar no novo Tuju na análise completa de Fernanda Meneguetti para o Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui um caderno de receitas virtual com preparos testados e aprovados por sua equipe de especialistas gastronômicos. Clique no link e confira.