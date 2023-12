Um time de especialistas e confeiteiros convidados por Paladar colocou à prova 11 marcas de creme de avelã, incluindo a famosa Nutella, para determinar qual delas oferece a melhor combinação de sabor e cremosidade.

A marca Nutella, sinônimo de creme de avelã para muitos, ficou em segundo lugar no teste, com elogios à sua cremosidade e sabor atraente, mas com críticas à quantidade de açúcar.

Na avaliação, a marca Miroh conquistou o primeiro lugar, desbancando a famosíssima Nutella. Os jurados disseram que o produto campeão possui textura cremosa, equilíbrio ideal de açúcar e um sabor que verdadeiramente remete à avelã.

Confira todos os detalhes do teste do melhor creme de avelã.

Receitas com Nutella

O creme de avelã se tornou uma verdadeira sensação nacional. A famosa “Nutella”, como é conhecida por conta da marca, tem uma textura e um sabor inegavelmente espetacular.

