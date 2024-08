Nutritiva e exótica, esta fruta rica em vitaminas e fibras ajuda a combater inflamações

A pitaia ou fruta-dragão, como também é chamada, é uma fruta exótica muito conhecida e apreciada no Brasil. Famosa pela sua casca escamosa de cor vibrante, geralmente rosa ou amarela, e uma polpa branca ou vermelha com sementes pretas, essa fruta se tornou uma opção nutritiva para o brasileiro.

Além disso, essa fruta é habituada na América Central e se destaca pelo baixo teor calórico que tem. Segundo o Agro Estadão, ela apresenta também benefícios medicinais, ao lado de outros exemplos exóticos como a guabiroba, cambuci, buriti e o camu-camu.

A pitaia, por sua vez, apresenta uma polpa gelatinosa que é rica em fibras, cálcio, ferro, zinco e apresenta vitaminas A e C. Por esse motivo, ela é uma aliada no combate das inflamações por conta da sua ação antioxidante. Além disso, essa fruta exótica contribui na saciedade com as suas fibras solúveis e pode ser usada também como laxante leve.

Confira a pitaia de perto

O que são frutas exóticas?

As frutas exóticas do Brasil possuem notáveis propriedades medicinais. Elas são conhecidas por suas elevadas concentrações de vitaminas e antioxidantes, além de suas potentes ações anti-inflamatórias e cicatrizantes, como as citadas acima, por esse motivo separamos algumas receitas para você se aventurar na cozinha com a pitaia.

Creme de pitaia com banana

Creme de pitaia com banana Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Como dito acima a cor da pitaia chama atenção de quem a consome. Por isso, além de todos os benefícios citados essa fruta é uma forma de colorir os pratos. Você só vai precisar de quatro ingredientes. Veja a receita completa neste link.

Suco de pitaia

A aparência da pitaia é deslumbrante, mas não é nada fácil lidar comsuas sementes minúsculas. Foto: Amanda Mustard/The New York Times

Que tal um suquinho refrescante? O suco de pitaia também é uma ótima alternativa para quem deseja desbravar ainda mais essa fruta dentro da cozinha. Confira o passo a passo completo neste link.