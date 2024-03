O bacalhau é realmente de Portugal?

A Páscoa de 2024 começa em poucos dias, e algo que facilmente se observa nessa data é a movimentação em torno dos alimentos nos supermercados. De longe se avistam os corredores decorados com os tradicionais arcos feitos com ovos de chocolate em embrulhos coloridos e as prateleiras dando espaço à colomba pascal, mas não é só na ala dos doces que o tema alcança.

No setor da peixaria, entre os vários frutos do mar ofertados, aparecem abundantemente as peças do bacalhau, um dos alimentos mais consumidos na ocasião. Isso decorre da tradição católica que restringe temporariamente a ingestão de carne vermelha durante o feriado, e tornou-se uma tradição para muitas famílias brasileiras pela influência dos colonos portugueses.

Mas, engana-se quem pensa que Portugal é responsável pela autoria do prato. É bem verdade que o país é responsável pelo maior receituário de bacalhau salgado e seco do mundo, contudo a verdadeira origem do alimento vem de outra região da Europa.

De acordo com Carla Peralva na matéria ‘Afinal, o que é bacalhau? Fomos até a Noruega descobrir’, os peixes usados para preparar o bacalhau pertencem à família Gadidae, e são naturais de águas geladas, em especial as que circulam em áreas próximas Círculo Polar Ártico.

Essas águas banham a região costeira da Noruega, tornando-a uma grande produtora do alimento, tendo mais de 90% de seus peixes exportados para Portugal e Brasil, que são os maiores consumidores.