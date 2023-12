O impacto do Rio de Janeiro como sede do Latin America’s 50 Best Restaurants

Na última terça-feira, 28, foi realizada a cerimônia de premiação do Latin America’s 50 Best Restaurants no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e antes mesmo do evento chegar ao fim, o prefeito Eduardo Paes anunciou que o Rio também sediará a festa de 2024.

Esse foi o primeiro ano que o Latin America’s 50 Best Restaurants ocorreu no Brasil, chegando a sua 11ª edição. No ano passado, a cerimônia foi realizada no México. Peru, Colômbia e Argentina também já receberam a festa.

“Dos 100 chefs que foram contemplados nas listas deste ano (do 1º ao 50º e do 51º ao 100º), 94 vieram para o Brasil, isso é inédito”, contou a presidente da academia do 50 Best no Brasil, Rosa Moraes, ao Paladar.

“E muitos deles estenderam sua viagem a São Paulo, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte… Isso é sensacional, uma maneira da gente apresentar a nossa gastronomia, os nossos sabores, o trabalho dos nossos chefs, que, com certeza, vai trazer retorno”, completou.

Para saber mais sobre a volta do Latin America’s 50 Best Restaurants ao Brasil, leia a matéria.

