O que comer ao longo do dia para curar de vez a ressaca?

Após uma noite de bebedeira é de praxe que uma possível ressaca será sentida no dia seguinte. A recuperação pode não ser fácil, mas com algumas dicas, os efeitos negativos do álcool podem acabar mais rapidamente.

A maneira mais eficaz de se recuperar de uma ressaca é com alimentação e hidratação constante, sendo recomendado beber muita água durante o dia. Porém, renovar as energias totalmente pode não ser tão simples, sendo necessário prestar atenção em todas as refeições, desde o café da manhã ao jantar.

Durante o desjejum, alimentos como aveia, abacate, ovos e torradas, contribuem para o acúmulo de energia e bem-estar. Boas opções de receita são omelete de cogumelos e ovo poché, pois contêm cisteína, substância que facilita a expulsão de acetaldeído, toxina produzida pela metabolização do etanol no fígado e responsável pela ressaca. Outra bela alternativa é um avocado toast, porque as gorduras boas do abacate atuam na digestão do álcool.

Para o almoço, ótimas sugestões são sushi e sopa de misso. O ômega 3 de peixes como o salmão junto com carboidratos do arroz agilizam a recuperação, enquanto o caldo reidrata e ajusta o sódio do corpo.

Em contrapartida, evite cair na tentação de alimentos gordurosos, como chips, bacon, pizzas, biscoitos industrializados ou frituras. Após ser exposto ao álcool, o estômago já está fragilizado e leva mais tempo para digerir esses tipos de comida.

Já na hora da janta, opções de comidas mais leves são indicadas. Uma dica é o hambúrguer caseiro, que pode ser feito também com carnes magras, frango ou peixe. A proteína ajudará a regular os níveis de açúcar no sangue. Para acompanhar, a batata-doce é uma boa opção, pois tem açúcares lentos, o que impedirá o pico da hipoglicemia.

