O que comer na Fire Door, hamburgueria que tem o simples como filosofia?

A Fire Door abriu há pouco mais de um ano no bairro Chácara Santo Antônio, em São Paulo, e conquistou o coração dos moradores da região com hambúrgueres simples e que não extrapolam no preço. Saiba tudo sobre a hamburgueria no blog ‘Na mesa com Fred’, de Fred Sabbag.

Como surgiu a Fire Door?

A hamburgueria surgiu a partir da vontade de Renan Macedo Sabino, advogado tributarista de 33 anos, e Fabio Sameshima, administrador com 22 anos de experiência no mercado financeiro.

Eles eram clientes fiéis de uma hamburgueria local que fechou, então decidiram abrir a Fire Door no mesmo local, mantendo a simplicidade e um cardápio enxuto, com hambúrgueres menores, mais leves, além de um preço justo.

O que comer na hamburgueria?

PUBLICIDADE

O cardápio da Fire Door possui apenas seis hamburgueres: X-Burger (R$ 25), X-Salada e X-Bacon (R$ 28), Fire Chicken (R$ 25), Fire Classic - uma inspiração do clássico Quarteirão com Queijo (R$ 30) e Fire Blue - com blue cheese, cebola caramelizada e bacon (R$ 32).

Além dos hambúrgueres, o local serve três tipos de hot-dogs e, recentemente, expandiu seu conceito com a Ice Door, um segmento dedicado a sorvetes e milkshakes. Com a mesma ideia de simplicidade e qualidade, a Ice Door oferece sobremesas que combinam perfeitamente com a experiência gastronômica oferecida pela Fire Door.