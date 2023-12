O que comer na virada do ano? Veja 3 receitas simples

Chegamos ao penúltimo dia do ano, e com a comemoração de Réveillon tão próxima é provável que ainda existam dúvidas - e até desesperos - acerca do que preparar para a ceia.

Sempre é possível recorrer aos pratos clássicos, como assados de pernil, bacalhau, peru, farofas, saladas, pudim, pavê, entre outros, mas inovar o cardápio pode ser uma surpresa saborosa, ainda mais com receitas que exigem pouco tempo de preparo, otimizando o trabalho na cozinha.

Abaixo, reunimos três sugestões simples de entrada, prato principal e sobremesa. Confira:

Queijo de cabra com frutas secas

Com apresentação que enche os olhos, essa entrada utiliza cream cheese, queijo boursin, pistache, tâmara, damasco e outros ingredientes que, juntos, se harmonizam deliciosamente. Aprenda a fazer aqui.

Cilindro de queijo de cabra e frutas secas Foto: Dani Luci/Divulgação

Arroz de forno com cogumelos e salmão

Leve e simples, esse arroz utiliza dois tipos de cogumelo e pele de salmão crocante. Confira o passo a passo aqui.

SÃO PAULO 15/12/2023 PALADAR ARROZ DE FORNO - pratos preparados no Centro Universitário Senac - Santo Amaro) ARROZ COM COGUMELOS E SALMAO FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Torta de palha italiana

Para a sobremesa, a sugestão é um doce que, embora tenha título italiano, é de criação brasileira e se assemelha ao clássico brigadeiro, mas com a adição de biscoitos para dar crocância. Saiba como fazer aqui.