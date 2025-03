O que comer no Ai Ai Cozinha Asiática?

O Ai Ai Cozinha Asiática acaba de completar um ano. Localizado no bairro do Ipiranga, o restaurante está sempre cheio e traz um cardápio diverso e para todos os gostos. Saiba tudo sobre o estabelecimento na matéria de Matheus Mans.

Pratos quentes asiáticos

Entre os destaques está o yakissoba (R$ 39), um prato conhecido por muitos. Mas o estabelecimento vai além e apresenta pratos como o domburi (a partir de R$ 42).

Segundo a proprietária, Livea Bernini, o yakissoba faz com que as pessoas entendam melhor a proposta de pratos quentes asiáticos. Portanto, ele é a porta de entrada para, depois, os clientes provarem outros pratos e lanches.

Além do yakissoba e domburi, o cardápio também conta com a berinjela no missô (R$ 13) de entrada. Para o prato principal, o arroz frito, com ovos, shitake e edamame e com um ovo frito por cima (R$ 43), é a opção perfeita.

PUBLICIDADE

Cardápio sazonal

Ai Ai Cozinha Asiática aposta em pratos quentes da culinária asiática Foto: AACA/Divulgação

Após o primeiro ano de funcionamento, o Ai Ai Cozinha Asiática pretende manter a proposta de mudanças sazonais do cardápio. A cada quatro meses, a casa retira dois ou três pratos para dar espaço a novas criações que remetam a estação do ano e tragam sabores diferenciados.