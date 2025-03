O que comer no Ocre Gramado? Veja os pratos do restaurante agora comandado por Roberta Sudbrack

Para quem busca uma gastronomia simples, mas que mistura bem o preparo orgânico com sabores do mundo, o novo Ocre é o destino certo para se conhecer.

A partir de 3 de abril, Roberta Sudbrack entra em cena e continua o legado deixado por Rodrigo Bellora, referência da slow food no Brasil, no Wood Hotel, em Gramado.

Com uma cozinha que preza pela simplicidade, fresca e próxima (emocionalmente e fisicamente) de seus produtores, o Ocre apresenta sabores regionais fundamentadas em técnicas globais.

O que comer?

Enquanto o Ocre não abre oficialmente, você pode conhecer um pouco mais do que te espera no cardápio surpreendente dele. Na área dos embutidos, Sudbrack apresenta eles fatiados na hora - como o lombinho de porco assado - acompanhados pelo sanduíche em pão alemão com tomate, picles e molho do assado.

Nessa mesma turma, a chef ainda serve o Wood Dog, um tipo de hot-dog que leva pão de leite com salsicha gaúcha, fondue de queijos brasileiros, tomatinhos e picles de maxixe acompanhado pela “melhor batata frita do mundo”.

A chef Roberta Sudbrack no hotel Wood, em Gramado Foto: Wood

Para quem deseja uma refeição mais completa, você pode escolher o Bangers and Mash, um prato composto por linguiça de porco assada no forno à carvão, purê rústico de batatas e ervilhas na manteiga queimada , ou até mesmo o prime rib de porco caipira à milanesa, que vai com maionese de batata e limão bergamota na brasa.

Para adoçar o paladar, o Ocre oferece opções bem elaboradas na sua própria simplicidade. A panqueca suflê de doce de leite vem com sorvete de nata enquanto a torta três leites vem bem molhada e a um preço acessível (R$ 39). Saiba mais sobre o restaurante aqui.

Serviço: Wood Hotel - Rua Mario Bertolucci, 48, Centro, Gramado – Rio Grande do Sul. Todos os dias, das 18h às 23h. WhatsApp: (54) 3295 7575