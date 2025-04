O que comer no restaurante Nino?

São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte são regiões que abrigam o restaurante italiano Nino, que trouxe ao cardápio da unidade do Itaim (SP) novidades para garantir uma experiência gastronômica autêntica.

Leia também Como fazer massa fresca em casa?

Segundo a matéria de Fernanda Meneguetti, o chef estrelado Marco Renzetti chegou a reformular algumas etapas da produção de pratos clássicos e incluir novos entre as opções.

Você pode provar o espaguete com camarão, assim como o fettuccine imperiali (com manteiga, grana prado e manteiga), vitello tonnato e até uma das criações recentes, como o gratinado de berinjela e massa fresca.

O chef pensa, é claro, na qualidade da massa, que precisa ser fresca. No entanto, ele considera também um bom molho e até o ponto da carne ou outro acompanhamento, formando um prato em tanto.

PUBLICIDADE

Gostou e quer saber mais? Veja a matéria completa aqui e descubra as novidades, as mudanças que o chef fez e outros detalhes do restaurante italiano.

Onde?: R. Jerônimo da Veiga, 30, Itaim.

Outros restaurantes italianos de São Paulo

Você pode conhecer outros locais que oferecem um ambiente confortável e uma comida que te faz se sentir na Itália, muitas vezes mesclando tradição e modernidade em cada prato, garantindo uma experiência de qualidade. Veja o roteiro aqui.

PUBLICIDADE

Leia também Onde comprar massa fresca em São Paulo?

Veja também: melhores restaurantes japoneses de São Paulo

Além de explorar a comida do restaurante italiano Nino, aproveite a cidade para explorar outras culinárias, como a japonesa. Não sabe onde ir provar sushi, sashimi e outras delícias? Acesse a matéria ‘8 restaurantes japoneses indispensáveis para conhecer em São Paulo’.