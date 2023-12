O que deve ter na ceia do Ano Novo? Veja 4 receitas fáceis

É amanhã a véspera de Ano Novos. Com isso, os mercados ficam cheios, os presentes chegam em mãos para serem entregues e, aliás, não dá para esquecer da ceia de réveillon e do almoço do dia 1º de janeiro.

Para quem gostaria de manter os mesmos pratos, trouxemos receitas que são comuns em festas de final de ano, mas com toques especiais que vão fazer a diferença na hora da degustação.

Tábua de frios

Começando por uma entradinha com queijos, a gente te ajuda a montar uma tábua de frios recheada e belíssima. Para isso, é necessário comprar as quantidades certas e pensar em texturas, além do seu armazenamento e disposição de montagem. Você sabia? Veja a receita completa clicando aqui.

Bacalhau

Com o tempo de preparo rápido, o seu bacalhau vai ganhar temperos saborosos como tomilho ou azeite e ainda acompanhar batata bolinha, brócolis e alcachofras, formando uma refeição que pode ser a estrela da mesa. Confira a receita aqui.

Farofa

A chef Helô Bacellar ensinou o passo a passo de uma farofa composta por castanhas do pará, de caju e de baru. Rendendo uma porção completa, são apenas 5 etapas para chegar no resultado final. Veja a receita completa aqui.

Pudim

Finalizando com um docinho, apresentamos o pudim de café. Para isso, você vai utilizar dos grãos e do formato coado da bebida, em passos sobre como cozinhar a base, formar o caramelo e qual a opção ideal para deixar pronto para servir. Veja a receita completa aqui!