O que é cerveja defumada? Descubra a história e as principais características do estilo

Atualmente, pode-se dizer que a cerveja se tornou uma das bebidas alcoólicas mais clássicas do planeta. É difícil não conhecer a categoria fermentada e suas diversas versões. Pelo mundo, é possível encontrar tipos de tudo quanto é sabor, processo e intensidade, como a cerveja defumada.

O que é cerveja defumada?

Ocupando uma pequena parte do mercado das bebidas norte-americanas, esse tipo de cerveja usa maltes defumados. Com uma variedade de estilos, elas podem usar diferentes tipos de madeira e variar no tempo de uso do maltador, resultando em diferentes níveis de defumação.

Anteriormente, todas as cervejas passaram pela defumação, pois quando as pessoas secavam a cevada maltada, elas utilizavam um sistema de fogo direto e a fumaça saía do malte durante a secagem. Isso difere do processo atual, que acontece em fornos para evitar a defumação. Veja mais sobre cervejas defumadas aqui.

A bebida é datada do século XIV e se originou nas regiões de Francônia e Bamberg. Entretanto, essa versão do processo da cerveja só continuou como tradição na cidade de Bamberg. Atualmente essa variação defumada é considerada como uma iguaria de nota 3.8, segundo o TasteAtlas.

A fábrica Eggenberg nasceu em 1560 em Cesky Krumlov, mas sua história vem desde a dinastia Rosenberg (século 13). Em seu bar, não faltam opções, mas nossa dica é a Rauchbier (a escura), preparada com malte defumado.

Características

De acordo com a matéria de Heloisa Lupinacci para o Paladar, essa bebida importada da Alemanha costuma ter notas aromáticas do lúpulo ou malte que combinam com outros ingredientes adicionados, como frutas e pastry stouts.

Além disso, essa versão também harmoniza com temperaturas mais baixas e como acompanhamento de comidas mais pesadas, como a culinária alemã.

