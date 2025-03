O que é cerveja Pilsen e Lager?

Toda pilsen é lager, mas nem toda lager é pilsen. Essa é a forma mais simples de explicar esses estilos de cerveja.

De forma geral, a lager apresenta uma cor clara e refrescante, e possui alguns tipos populares, como Helles, Märzen e, claro, Pilsen.

Lager

É o estilo mais usado para a produção de cerveja no mundo e altamente carbonatada, além de apresentar um toque de lúpulo no sabor. O teor alcoólico pode variar entre 4% e 13%, enquanto o amargor não chega a ser intenso e, por não ser das mais encorpadas, costuma estar associada com refrescância.

Pilsen

A Pilsen, em especial, é uma cerveja clara, dourada, com muitas borbulhas e espuma. Também tem um sensível amargor e alta drinkabilidade, sendo a mais consumida pelos brasileiros.

Para ser considerada uma boa pilsen, a cerveja também deve ter bom malte e bom lúpulo, em que a flor deve perfumar e acrescentar uma dose de amargor. Sentir sabor de mel, maçã ou outros dulçores é sinal de defeito, bem como a falta de limpidez e de bolhas.

Teste às cegas

Em busca de descobrir as melhores marcas de cerveja pilsen do mercado, Paladar convocou especialistas para testarem às cegas 17 rótulos da bebida, todos feitos no Brasil e com a indicação de pilsen.

Krug, eleita a melhor pilsen do mercado por júri de Paladar Foto: Alex Silva

Ao final da degustação, o júri ranqueou todos os produtos testados e escolheu a ‘Krug’ como a melhor pilsen.

Com brilho, borbulhas pequenas e ótima consistência da espuma, a cerveja agradou os especialistas. Além disso, foi o primeiro exemplar que revelou nitidamente lúpulo e, portanto, notas de amargor. Veja o ranking completo.