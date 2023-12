O que é um restaurante com desperdício zero?

De acordo com a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), um terço da produção mundial de alimentos é desperdiçado na cadeia de abastecimento. Levando em consideração esse problema grave, muitos restaurantes estão ficando cada vez mais sustentáveis e conscientes sobre seu papel na mudança deste cenário.

Mas como os restaurantes com desperdício zero operam? Alguns estabelecimentos já estão buscando reduzir o impacto ambiental e continuar funcionando de forma lucrativa, com o bônus de estabelecer credenciais ecológicas entre os clientes.

Os donos dos estabelecimentos compreenderam que as partes da cadeia produtiva em que ocorrem as perdas mais significativas são as embalagens e o preparo das refeições. Por isso, os restaurateurs encontraram fornecedores e distribuidores que possam atender a requisitos como embalagens biodegradáveis e outras estratégias de desperdício zero.

Quer conhecer uma rede de restaurantes que já opera sem desperdício de alimentos? Clique aqui e confira a história dos refeitórios do chef Massimo Bottura.

