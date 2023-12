O que esperar do novo cardápio do Maido, eleito o melhor restaurante da América Latina

2023 foi um ano repleto de realizações para o chef peruano Mitsuharu Tsumura, também conhecido como ‘Micha’, que além de ser classifcado como o 14° melhor profissional de cozinha do mundo, também teve seu restaurante, o Maido, apontado como o n° 1 da América Latina.

“Este é o resultado de um trabalho que começou há muito tempo, e não de algo novo”, celebra Tsumura em entrevista à Fine Dining Lovers, “Há cerca de 15 anos, muitos peruanos não se importavam com a nossa culinária. Foi preciso muito esforço para criar parcerias com sociólogos e historiadores e, principalmente, uma união de cozinheiros locais para alcançarmos essa posição”.

No entanto, quando perguntado sobre o futuro da representatividade da gastronomia peruana, o profissional revelou não ter certeza de muitas coisas. O futuro é sempre difícil de prever, mas estou emocionado em ver que países e cidades que nunca estiveram na lista finalmente têm restaurantes representados nela”, diz. “Não é novidade que a América Latina ganhou mais representatividade, que nossa luz ficou mais brilhante. Este ano, tive a honra de visitar e cozinhar em vários países do continente, como Equador, Colômbia, Venezuela, República Dominicana e Panamá, entre outros. Posso dizer que nossa culinária, em geral, nunca esteve tão bem representada”.

O restaurante Maido está em seu melhor momento e deverá passar por uma reforma em janeiro de 2024, com modificações no cardápio que incluirão influências de outros países do continente, como o Norte do Brasil, por exemplo: “Aprendi mais sobre os peixes do rio nas visitas que fiz à Amazônia brasileira”.

