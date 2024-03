O que faz um chocolate ser bom de verdade?

Juliana Aquino, fundadora da marca Baianí Chocolates, ofereceu dicas importantes sobre como reconhecer chocolates de qualidade durante a compra, que serão especialmente úteis neste mês de Páscoa.

Um dos primeiros pontos cruciais é verificar a descrição da composição. É essencial observar se o chocolate contém no mínimo 56% de cacau, um indicativo de qualidade. Além disso, a quantidade de ingredientes pode ser reveladora, já que bons produtos geralmente exigem menos adições.

Ainda seguindo essa linha, a origem do chocolate é outro aspecto importante, assim como a presença do termo “bean to bar”, que significa “do grão à barra”. Isso indica que os produtos foram cuidadosamente selecionados desde a origem dos grãos, resultando em mais sabor e qualidade.

Para selecionar e identificar os melhores produtos no mercado, o Paladar conduziu testes em conjunto com especialistas para classificar quais marcas de ovos de Páscoa são boas escolhas. Da mesma forma, realizou uma degustação de Colomba Pascal para aqueles que são fãs de doces típicos.

Confira outras dicas lendo o conteúdo completo escrito por Chris Campos.