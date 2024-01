Sabe quando os legumes cozidos ficam mais escuros, com aquela aparência menos apetitosa? Já entrou em desespero pensando no que havia feito de errado? Pedimos para o chef e coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, Daniel Frenda, te ensinar truques para isso não acontecer mais.

O especialista explica que os legumes ficam escuros por terem sido cozidos em excesso. Então, no caso dos vegetais verdes, cozinhe rápido e, depois, leve para água gelada, assim, eles vão ficar bem verdinhos. Já no caso dos brancos, como a couve-flor, adicione um pouco de limão ou vinagre na água, depois, passe na água fria para ficarem branquinhos.

“Seguindo essa dica, além de bem cozido, o legume ficará mais crocante ou al dente, como os italianos dizem”, brincou o chef. Gostou dessa dica? Então confira outras dicas para contornar os erros básicos.