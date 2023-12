O site Mega Curioso fez um apanhado de curiosidades sobre a Nutella, entre elas, está a relação de dois grandes ditadores europeus e a tão amada Nutella. Napoleão Bonaparte fez o bloqueio continental em 1806, durante as Guerras Napoleônicas. Essa estratégia era uma maneira de barrar o comércio britânico com o resto da Europa. Isso ocasionou um grande aumento nos preços de diversos produtos, entre eles, o chocolate. Para driblar esse problema, os confeiteiros italianos decidiram adicionar avelãs picadas no chocolate, como forma de fazer o chocolate render mais. Foi assim que os chefs de Turim criaram a “gianduia”.

Em 1946, mais de um século depois, a Segunda Guerra Mundial de Adolf Hitler voltou a aumentar o preço do chocolate na Europa. A escassez desse produto levou o confeiteiro italiano Pietro Ferrero (sim, exatamente aquele do Ferrero Rocher) a recorrer ao velho truque de seus antepassados: incrementar o chocolate com avelãs. Foi assim que a “Pasta Gianduja” foi criada e, em 1964, viria a se tornar a famosa Nutella.

