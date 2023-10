O uísque mais caro do mundo é o favorito de James Bond

O drinque preferido de ‘James Bond’ é o vodca martini. No entanto, nos livros de Ian Fleming o espião britânico gosta de uísque com soda. No filme 007: Operação Skyfall, de 2012, com Daniel Craig, o destilado entrou na produção e a edição The Macallan Fine & Rare 1962 foi degustada pelo protagonista.

A marca de origem escocesa passou a ter ainda mais atenção depois do filme, o que também influenciou no preço. A Macallan tem parte de sua produção na Espanha, com os barris de carvalho e o ­jerez. A produção do uísque acontece em um processo longo e primeiro é necessário entender sobre o vinho fortificado, do qual a Macallan também faz parte, segundo informações da Exame.

O vinho talvez seja o ingrediente essencial para temperar os barris de uísque, pois é preciso que haja um equilíbrio com a madeira. Assim, o jerez fica tempo suficiente para penetrar na madeira sem que seu sabor se sobressaia.

Após a cura com jerez Oloroso, de 18 a 24 meses, os barris viajam para a Escócia, onde são preenchidos com o single malte. Assim que é esvaziado, o barril tem 15 dias para chegar ao local de destino. Até 80% dos sabores e aromas do uísque são provenientes desse processo.

O método ainda influencia na tonalidade da bebida, que é o ponto principal do novo lançamento da marca, The Macallan Colour Collection: uma linha com cinco uísques de diferentes tons, do carvalho dourado do Colour Collection 12 anos ao castanho-escuro do Colour Collection de 30 anos.

