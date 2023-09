‘O Urso’: Descubra qual personagem é chef na vida real

A segunda temporada de O Urso já está disponível na plataforma de streaming Star+. A série conta sobre Carmy, um jovem chef da alta gastronomia que acaba de retornar a Chicago para assumir a lanchonete da família após a trágica morte de seu irmão que abalou a todos.

Na cozinha do The Chicago Beef, as cenas mostram o preparo das refeições, e parece que todos são chefs de verdade. Porém, apenas um realmente é cozinheiro na vida real. Neil Fak, ou Fak, como é conhecido, é o primeiro personagem do apresentador e chef de cozinha Matty Matheson. Ele é o melhor amigo de Carmy, e o auxilia em tudo no restaurante.

Segundo o site Adoro Cinema, além de administrar e trabalhar em diversos restaurantes, Matty é dono de um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos e já apresentou diversos programas de culinária.