Oktoberfest 2023: Confira o cardápio completo do evento

A versão paulistana da Oktoberfest, que vai ocorrer entre os dias 6 e 22 de outubro no Complexo Ginásio do Parque Ibirapuera, contará com atrações que celebram a cultura tradicional alemã, mas sem perder componentes da cultura brasileira.

A Oktoberfest terá uma variedade de opções gastronômicas e os pratos alemães, como o joelho de porco, chucrute e currywurst, vão dividir o espaço com espetinhos, petiscos, sanduíches e cortes de carne variados.

Os pratos típicos da Alemanha servidos no evento são: joelho de porco em formato de porção ou lanche na baguete; batata frita com molho de curry; chucrute de folhas de repolho cozido e bacon; salada de batatas; currywurst (salsicha alemã com molho de curry); kalbsbratwurst (salsichão de carne de vitela); cervelá (linguiça bovina com alho).

Além dos estande fixos, há vendedores ambulantes que servem hot dogs ao estilo alemão, batata frita e salsichão alemão.

O festival aposta ainda em uma variedade de preparos de sanduíches com carne suína e bovina. Em alguns pontos é possível encontrar lanches com porco, como os de calabresa com vinagrete e o de pernil com vinagrete e queijo. Ainda há presença da Pizza Taco com suas versões de sabores clássicos de pizza.

