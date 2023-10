Oktoberfest Blumenau 2023: saiba o preço das comidas e bebidas da festa

A Oktoberfest Blumenau terá centenas de opções para diferentes bolsos e gostos na sua 38ª edição. Uma unidade de rollmops, por exemplo, pode ser servido a R$ 10, enquanto um schlachtplatte (prato com carne de porco e linguiça) é vendido a R$ 180.

A batata recheada, item que foi o mais vendido do evento em 2022, também estará presente nesta edição, com opções de R$ 35 e R$ 37.

Os pratos são divididos entre casas, e vão desde os mais tradicionais germânicos até versões sem glúten e veganas.

Já os preços dos chopes variam entre R$ 15 e R$ 21. A festa começa nesta quarta-feira (4) e segue até 22 de outubro. A expectativa é que o evento receba mais de 600 mil pessoas. Confira todas as informações do evento no site oficial da Oktoberfest.

Receitas testadas e aprovadas

