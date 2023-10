Oktoberfest: Cervejararia Balbúrdia lança cerveja com cinco tipos de lúpulo

A cervejaria Balbúrdia lançou um novo produto que promete uma explosão de sabores e aromas. A nova cerveja: a “Balbúrdia 5CONTRA1″, recebeu este nome pela composição de cinco tipos de lúpulo: Citra, Azacca, Simcoe, Idaho 7 e Pahto. A novidade estará disponível nos bares de Blumenau e Itajaí.

O novo produto também vai estar disponível na Oktoberfest, em Blumenau, e no Festival Craft Beer, em Itajaí. As informações são do Diarinho.

A “Balbúrdia 5CONTRA1″ tem teor alcoólico de 6%. Com fábrica própria e dois bares, a Balbúrdia Cervejaria já produziu mais de 100 cervejas diferentes. Os bares ficam em Blumenau e Itajaí e têm 35 torneiras de chopes e drinques.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa, confira aqui.