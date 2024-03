Oleaginosas elevam bem-estar e combatem síndrome metabólica; veja receitas

Durante anos, as oleaginosas foram consideradas vilãs da alimentação pelo seu alto teor calórico. Mas, após o respaldo de várias pesquisas, nozes, amêndoas e castanhas passaram a ser consideradas verdadeiras aliadas da saúde, principalmente no controle de peso.

Há indícios de que os nuts agem em mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, ajudando a aplacar a fome.

Segundo a nutricionista Helen Hermana Miranda Hermsdorff, da Universidade Federal de Viçosa (UFV) em Minas Gerais, “as oleaginosas ajudam a reduzir o risco cardiometabólico”, portanto contribuem para a proteção contra a síndrome metabólica, um conjunto de distúrbios que inclui alteração nos níveis de glicose, colesterol e hipertensão arterial.

Um dos destaques desses alimentos é o teor de selênio da castanha-do-brasil. Trata-se um mineral de potente ação antioxidante, guardião das células, que ajuda a evitar doenças. Há ainda fibras, vitaminas, proteínas e, claro, gorduras que contribuem para o saúde do corpo.

Além de todos os tipos de castanhas, juntam-se ao grupo nozes, avelãs, amêndoas, pistaches, macadâmias e amendoim.

PUBLICIDADE

Para saber mais sobre os benefícios das oleaginosas e como cada uma delas contribui para a saúde individualmente, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão. Para integrar as oleaginosas no seu dia a dia de forma saborosa e criativa, explore nossa página de receitas. Lá, você encontrará ideias que vão desde pratos principais até sobremesas e lanches, todos enriquecidos com o toque nutricional e o sabor único das nozes, amêndoas, castanhas e muito mais.