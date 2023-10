“Olimpíadas do Café”: final do Campeonato Brasileiro de Brewers Cup acontece hoje; como acompanhar?

Pela primeira vez na história, Curitiba (PR) sediará o Campeonato Brasileiro de Brewers Cup, que será realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), como ação do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”, entre 12 e 14 de outubro.

A etapa brasileira que leva o barista para o mundial de Cafés Filtrados é realizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), como ação do projeto setorial “Brazil. The Coffee Nation”. As informações são do Bem Paraná.

Na competição, 20 baristas mostrarão suas técnicas e habilidades. Cada participante terá 10 minutos para apresentar a bebida.

Gratuito e aberto ao público, o campeonato acontece na Supernova Factory, no Batel. Na quinta (12) e na sexta-feira (13), as disputas começaram às 14 horas. Já a grande final, com os seis melhores classificados, acontece neste sábado (14) a partir das 15h30. O anúncio do novo campeão brasileiro de Brewers Cup, que vai representar o país no mundial da categoria, em abril de 2024, em Chicago (EUA), será feito às 19h.

Receitas testadas e aprovadas

