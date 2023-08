Omelete de hotel: confira o truque para o preparo perfeito desse prato

Em uma viagem, o café da manhã de hotel é sempre um momento muito aguardado. Com tantas opções em um buffet, fica até difícil escolher o que saborear. A omelete cremosa é geralmente um dos pratos mais apostados na refeição, principalmente por ser bem diferente do preparado em casa.

O omelete francês, com sua textura cremosa interna e superfície lisa, é uma verdadeira obra de arte culinária. Embora pareça simples, com apenas três ingredientes e o ovo como protagonista, atingir a perfeição é um desafio. O chef Paulo Shin, do restaurante Komah, desvendou os segredos para criar o omelete impecável todas as vezes. Confira na matéria da repórter Renata Mesquita as dicas para reproduzir o prato em casa.