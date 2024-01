Onde comer comida japonesa no bairro da Saúde em SP?

O bairro da Saúde é atualmente uma das áreas mais cobiçadas da cidade de São Paulo e um dos motivos é a gastronomia da região, que conta com restaurantes variados, inclusive casas de comida japonesa.

Restaurantes japoneses se tornaram um grande boom nos últimos anos e para quem mora ou sempre passa pelo bairro da Saúde, há uma opção interessante, o Izakaya Omoide Sakaba.

Uma grande surpresa do bairro, o local é um boteco japonês. O atendimento é bom e o foco da cozinha está nos espetinhos feitos na grelha.

O legal deste restaurante é seguir as sugestões do dia e sentar-se no balcão enquanto acompanha o pedido a ficar pronto. Um dos espetinhos que fazem sucesso é o de neguimá tarê, que mistura frango com molho tarê grelhado. O karaage também é uma ótima pedida, pois traz o frango à passarinho muito mais incrementado, servido com molho ponzu.

O Izakaya Omoide Sakaba fica localizado na rua Luís Góis, 1574, Mirandópolis. O estabelecimento fica aberto entre 18h15 e 22h e fechado aos domingos.

