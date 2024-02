Onde comer em São Paulo: especialista indica bons restaurantes em lugares históricos

São Paulo é marcada pela ampla diversidade cultural, fruto de fluxos migratórios, heranças dos colonos, permanência de costumes (os que não foram apagados) dos povos originários, entre outros fatores que compõem a região fundada há 470 anos.

Quando se anda pela cidade, em especial pelo Centro, é possível avistar endereços históricos, como a Estação da Luz, o Pátio do Colégio, o Marco Zero, o Theatro Municipal, entre muitos outros, e alguns pontos reúnem história e gastronomia em um só lugar. É o caso do Mosteiro de São Bento, que existe desde 1598 e teve sua última reforma entre os anos de 1910 e 1912.

A catedral que chama atenção por sua arquitetura exuberante oferece uma programação gastronômica especial no último domingo de cada mês: um brunch no refeitório do Colégio São Bento, complexo que faz parte do mosteiro. Durante a ocasião, as mesas são ornamentadas com flores e taças de vinho, e um bufê é aberto.

O cardápio é extenso e inclui pães, frios, várias opções de carnes, saladas e outros acompanhamentos, sem bebida alcoólica inclusa, por R$ 357 por pessoa. A experiência começa às 10h com a missa com canto gregoriano, o brunch é servido a partir das 11h30 e logo após há uma visita guiada aos locais que o público não pode acessar em dias comuns.

O fim da programação inclui a apresentação de um concerto com o órgão de tubos que fica dentro da basílica e uma visita à lojinha da padaria da catedral. Ainda nas proximidades do estabelecimento é possível encontrar outros restaurantes, cujas indicações e endereços estão disponíveis na matéria ‘Três lugares bons para jantar ou almoçar em endereços históricos de São Paulo’, por Chris Campos, disponível aqui.