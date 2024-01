Onde comer pastel de nata na Vila Mariana?

A Vila Mariana é um bairro famoso de São Paulo por ser um centro gastronômico e tem desde bistrôs elegantes a bares com comida caseira e, claro, doces.

Um dos locais mais icônicos do bairro é o ‘Estou Quituteria Portuguesa’. A casa, que nasceu da união da brasileira Wivyanne com o chef português Fábio Gonçalves, é especializada no pastel de nata e serve sabores deliciosos e surpreendentes, como brie com damasco, frutas vermelhas, pistache, gorgonzola, maçã com canela, Nutella, tradicional e vegano.

Um dos destaques do estabelecimento também é o arroz doce português cremosíssimo e sem leite condensado. Além disso, o cardápio conta com rabanadas do Porto, pataniscas de bacalhau e vários outros clássicos portugueses.

O Estou Quituteria Portuguesa fica localizado na rua Domingos de Morais, 336, Vila Mariana. O horário de funcionamento é das 7h às 20h e fecha aos sábados.

Para conhecer mais bares e restaurantes na Vila Mariana, leia a matéria completa aqui.