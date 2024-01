Onde comer um bom Lámen na Liberdade?

A Liberdade chama atenção pelo seu grande arco torii vermelho logo na entrada que anuncia a essência japonesa do bairro. Repleto de restaurantes e petiscos tradicionais do país asiático, o local é um dos destinos gastronômicos mais populares de São Paulo.

Entre as muitas opções de pratos na região, está o Lámen, composto por uma massa de macarrão, uma sopa com caldo à base de ossos de porco, peixe ou frango, e temperados.

Dois restaurantes se destacam na Liberdade quando se trata de Lámen e são indicados para quem quer comer bem e rápido, confira:

Aska Lámen

O Aska é um típico ramen-ya japonês. O Lámen vem com a massa feita na casa, cozida no ponto. Vale experimentar o shiô lámen, à base de sal e que vem com os acompanhamentos tradicionais (R$ 27).

O restaurante está localizado na R. Galvão Bueno, 466, Liberdade, 3277-9682. O local funciona das 11h às 14h e 18h às 21h (fechado as segundas e no último domingo do mês).

Brazil Lámen

A casa abre somente três vezes na semana, serve o Lámen com toppings como lombo de porco, broto de feijão, cogumelos e cebolinhas silvestres. A versão vegana do prato vem acompanhada de cebolas fatiadas finas, tomates, cogumelos e até mesmo feijões. Cada refeição sai a R$ 50 e o dono só aceita cédulas.

O estabelecimento fica na R. Barão de Iguape 158, Liberdade. Dias e horários divulgados semanalmente na @brazilamen.

Para conhecer mais restaurantes que servem comidas de qualidade na Liberdade, leia a matéria completa.