Onde comer um bom PF no Itaim Bibi?

Algo que faz parte da cultura de boa parte dos restaurantes brasileiros é a presença dos Pratos Feitos no cardápio. Comumente chamados pelas iniciais, o PF nada mais é do que uma refeição definida pela casa, que raramente tem alterações, e são servidos de segunda a sexta-feira no horário do almoço por preços que cabem no bolso do trabalhador.

Ao redor da cidade, muitos estabelecimentos oferecem a opção pronta, mas alguns se destacam pela qualidade. Dois deles estão localizados no bairro Itaim Bibi, que pertence à Zona Sul de São Paulo; conheça-os:

Hospedaria

Com unidades no Itaim e na Mooca, o Hospedaria traz no menu de almoço durante a semana o prato de nome “rango da funça”, que vai arroz, couve, banana, ovo, bisteca, tutu, torresmo e linguiça. A vasa também oferece frango à milanesa, feijoada às quartas e estrogonofe às sextas.

O restaurante fica na rua Clodomiro Amazonas, 216, e funciona nas segundas-feiras das 12h às 15; das 12h às 15h e das 18h às 22h de terça a quinta; das 12h às 23h de sexta a sábado; e aos domingos, das 12h às 17h.

PUBLICIDADE

Mila

O Mila oferece PFs de terça a sexta e apresenta opções como copa-lombo frita, lula grelhada, sobrecoxa de frango e cogumelos assados. Todos os pratos para lá de bem servidos acompanham vegetais, arroz, algum picles da semana, salada e fruta.

A casa fica na rua Bandeira Paulista, 1096, e funciona de terça a sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h; já aos finais de semana, das 12h às 16h e das 19h às 23h.

Conheça outros restaurantes com bons PFs espalhados pelos demais bairros paulistanos através da matéria ‘7 restaurantes para comer um bom PF em São Paulo’, por Matheus Mans. Leia na íntegra aqui.