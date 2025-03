Onde comer um bom prato típico peruano no Rio de Janeiro?

Acidez equilibrada, frescor na medida certa e leve picância são algumas características que formam a causa, um prato peruano que tomou conta de restaurantes e bares de outros países, inclusive o Rio de Janeiro.

No entanto, esses aspectos florescem principalmente em uma produção de qualidade. Se você está na cidade carioca e ficou com vontade de combinar o prato peruano com o clima quente -o que tem tudo a ver!-, descubra três lugares para encontrar:

La Capital

O jovem chef peruano Diego Hernandez Maurtua, que comanda a cozinha, oferece a causa limeña, que também leva abacate, ovo de codorna, frango e azeitonas pretas: um conjunto irresistível.

Causa limeña clássica em La Capital. Foto: Bruno Agostini

Sabor Peruano

Para quem irá passar em Copacabana, a causa é uma especialidade do local, com cinco versões disponíveis. Experimente a vegetariana, limeña (de frango), pulpo (polvo) e outras variações saborosas.

Intihuasi

Esse restaurante peruano se destaca porque, embora seja lembrado pela tradição, também tem toque de sazonalidade. Isso significa que você pode se deparar com o sabor da causa em diferentes tipos no cardápio, como limeña, camarões ou caranguejo.

Trio de causas no pioneiro Intihuasi. Foto: Bruno Agostini

Outros restaurantes para comer causa

Além desses três restaurantes, a coluna de Bruno Agostini explora um roteiro completo com outras opções no Rio de Janeiro, mostrando também a origem do nome desse prato peruano e indo além da culinária. Ficou interessado? Acesse o texto completo.

