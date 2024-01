Onde comer um bom yakisoba na Liberdade?

Na matéria do Paladar, sobre a gastronomia do bairro Liberdade, o yakisoba é um dos pratos que preenche os cardápios, além da sua composição tradicional agradar aos paladares.

Para comer com qualidade, o conteúdo, com o título ‘Dicas de restaurante para visitar na Liberdade’, destacou o Takô nas produções de yakisoba - macarrão, legumes, carne à gosto e outros ingredientes.

Localizado na Rua da Glória, os visitantes do estabelecimento podem selecionar além do à la carte, garantindo opções específicas no menu festival: sushi, salmão, atum, peixe branco e outros.

Além disso, a decoração típica do lugar - com mais de um andar - proporciona ao cliente a escolha de comer nas mesas, tatames abertos e fechados ou balcão, como explica o site do Takô. Leia o conteúdo completo.