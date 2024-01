Onde comer uma feijoada saborosa no bairro Jardins?

Presente no cardápio da maioria dos restaurantes, bares e até padarias, a feijoada é uma das iguarias mais famosas do Brasil, e conquista os paladares mais diversos com seu feijão bem recheado de peças suínas diversas.

No entanto, embora seja fácil de ser encontrada, algumas feijoadas em específico merecem destaque pela qualidade e tradição, uma delas é a feita pelo restaurante Tordesilhas, que fica no bairro Jardins, da Zona Oeste de São Paulo.

A casa é comandada pela chef Mara Salles e, aos sábados, serve feijoada tradicional, com linguiça paio, carne-seca, costela, pé e orelha de porco junto à guarnições como arroz, farinha de mandioca tostada, molho vinagrete com o caldo do feijão, couve orgânica, pimenta malagueta e laranja.

O Tordesilhas fica na Alameda Tietê, 489, e funciona às quintas e sextas-feiras das 12h às 15h e das 18h30 às 21h. Aos sábados, fica aberto das 12h às 17h e das 19h às 21h, enquanto aos domingos, das 12h às 17h.

A cidade de São Paulo ainda guarda outros restaurantes com ótimas feijoadas, além de outras opções. Descubra-os no roteiro gastronômico elaborado Matheus Mans, que pode ser lido na íntegra aqui.